Толя выше Андрея на 5.см.Петя такого же роста,что и Толя но он на 3.см.ниже Саши,на сколько см.Саша выше чем Андрей

Математика

Толя выше Андрея на 5.см.Петя такого же роста,что и Толя но он на 3.см.ниже Саши,на сколько см.Саша выше чем Андрей

Автор: Гость