Толя выше Андрея на 5.см.Петя такого же роста,что и Толя но он на 3.см.ниже Саши,на сколько см.Саша выше чем Андрей
Математика
Толя выше Андрея на 5.см.Петя такого же роста,что и Толя но он на 3.см.ниже Саши,на сколько см.Саша выше чем Андрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим пропорцию: Толя - х Петя -х Андрей - х- 5 Саша- х+ 3 , тогда получаем уравнение: (х+ 3 )-(х-5)= 8 см , значит Саша выше Андрея на 8 см.
Гость:
пусть рост Андрея будет х,тогда рост Толи х+5,т.к. рост Толи и Пети одинаковый,то рост Пети тоже х+5,а рост Саши -х+5-3 т.е.х+2.Т.к. рост Саши х+2,а рост Андрея х,соответственно на 2см он выше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Моторная лодка прошла 12 км против течения и 12 км по течению реки, затратив на весь путь против течения на 1 час больше, чем на путь по течению. Н...
Алгебра
Разность квадратов двух натуральных чисел равна 20, а сумма большего из них и удвоенного второго числа равна 14. Найдите эти числа.