Второе число на 3 больше 1-ого числа.Частное от деления первого числа на 4 равно частному от деления 2-ого числа на 5.Найдите 1-ое число

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составляем пропорцию: первое число берём за х, тогда второе будет х+3 значит по условию х\4=х+3\5( где \ дробь) решаем крест накрест, произведение средних будет равно произведению крайних 5х=4(х+3) 5х=4х+12 х+12 первое число - 12.