Ширина шлюза 10м. Шлюз заполнен водой на глубину 5м. С какой силой давит вода на ворота шлюза?

Гость: Гость:

давление на поверхности = 0 Па давление на дне шлюза = þgh = 1000 кг/м^3 * 9.8 м/c^2 * 5 м = 49000 Па среднее давление по высоте =49000 Па / 2 = 24500 Па НО это давление в точке , А у нас ПЛОЩАДЬ =ширина 10 м * высота 5м => сила которая давит на ворота шлюза F =24500 Па * 10* 5=1225000 Н = =1225 кН