Вследствие нагревания давление газа в закрытом сосуде увеличилось в 4 раза.Во сколько раз изменилась средняя квадратическая скорость?
Физика
Вследствие нагревания давление газа в закрытом сосуде увеличилось в 4 раза.Во сколько раз изменилась средняя квадратическая скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение Менделеева-Клапейрона: PV = uRT -> T = PV/(uR), где u — количество вещества, выраженное в молях. u = m/μ. T = PVμ/(mR). Vкв = √(3RT/μ). После подстановки температуры получается Vкв = √(3PV/m). После увеличения давления в 4 раза Vкв = √(3P(4V)/m).= √(3PV/m). скорость увеличилась в 2 раза
Гость:
При изохорном процессе температура увеличилась также как и давление, то есть в 4 раза. Значит в 4 раза выросла ср.кинет энергия молекул, которая пропорциональна квадрату скорости. Значит скорость выросла в кор4 = 2 раза Ответ: увеличилась в 2 раза.
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