частота основного музыкального тона ля 435 Гц. Определите длину этого тона, если скорость распространения звука в воздухе 340м/с.
Физика
частота основного музыкального тона ля 435 Гц. Определите длину этого тона, если скорость распространения звука в воздухе 340м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина волны связана со скоростью и частотой соотношением: l = v/n = 340/435 = 0,78 m. Ответ: 0,78 м
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