частота основного музыкального тона ля 435 Гц. Определите длину этого тона, если скорость распространения звука в воздухе 340м/с.

Физика

частота основного музыкального тона ля 435 Гц. Определите длину этого тона, если скорость распространения звука в воздухе 340м/с.

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