веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй

Математика
веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+7х=256, 8х=256, х=256:8, х=32м -меньшая часть. 2)32*7=224м-большая часть. 3)224-32= на 192м-одна часть длинее второй. 
Гость:
Пусть х м - длина  одной  части разрезанной веревки, тогда 7х-длина второй части.Всего 256 м Составим уравнение х+7х=256 8х=256 х=256:8 х=32( м )длина первой части веревки 32*7=224 (м )длина второй части веревки 224-32=192 (м ) На столько метров одна часть веревки длинее второй  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?
Ответить
Физика
Ширина шлюза 10м. Шлюз заполнен водой на глубину 5м. С какой силой давит вода на ворота шлюза?
Ответить
Физика
Вследствие нагревания давление газа в закрытом сосуде увеличилось в 4 раза.Во сколько раз изменилась средняя квадратическая скорость?
Ответить
Физика
как соотносятся между собой диаметры нитей катушек и их номера?
Ответить
Экономика
1.Дано составное высказывание не (не А и B), где A и B — простые высказывания. В каком случае данное высказывание будет ложным? 2.Выделите в состав...
Ответить