веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй

Математика

веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй

Автор: Гость