веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй
Математика
веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+7х=256, 8х=256, х=256:8, х=32м -меньшая часть. 2)32*7=224м-большая часть. 3)224-32= на 192м-одна часть длинее второй.
Гость:
Пусть х м - длина одной части разрезанной веревки, тогда 7х-длина второй части.Всего 256 м Составим уравнение х+7х=256 8х=256 х=256:8 х=32( м )длина первой части веревки 32*7=224 (м )длина второй части веревки 224-32=192 (м ) На столько метров одна часть веревки длинее второй
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