при изохорном охлаждении газа,взятого при температуре 207,его давление уменьшилось в 1.5 раза. Какой стала конечная температура газа?
Физика
при изохорном охлаждении газа,взятого при температуре 207,его давление уменьшилось в 1.5 раза. Какой стала конечная температура газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если температура дана в град. Цельсия , то Т1 = 207+273 = 480К При изохорном процессе Р/Т = const Значит температура тоже уменьшилась в 1,5 раза: Т2 = Т1/1,5 = 480/1,5 = 320К, или 320-273 = 47 гр Цельсия Ответ: 47 гр Цельсия (или 320К)
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