фермер привез на рынок 42 4/17 кг. зелени - петрушки, укропа и сельдерея. Петрушки и укропа вместе было 29 7/17 кг., петрушки и сельдерея - 28 1/17 кг. Сколько кг. каждого вида зелени привез фермер на рынок?
Математика
фермер привез на рынок 42 4/17 кг. зелени - петрушки, укропа и сельдерея. Петрушки и укропа вместе было 29 7/17 кг., петрушки и сельдерея - 28 1/17 кг. Сколько кг. каждого вида зелени привез фермер на рынок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]42\frac{4}{17}-29\frac{7}{17}=12\frac{14}{17}[/latex] (кг) - сельдерея 2) [latex]42\frac{4}{17}-28\frac{1}{17}=14\frac{3}{17}[/latex] (кг) - укропа 3) [latex]29\frac{7}{17}-14\frac{3}{17}=15\frac{4}{17}[/latex] (кг) - петрушки Ответ: фермер привёз на рынок [latex]12\frac{14}{17}[/latex] кг сельдерея; [latex]14\frac{3}{17}[/latex] кг укропа и [latex]15\frac{4}{17}[/latex] кг петрушки.
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