фермер привез на рынок 42 4/17 кг. зелени - петрушки, укропа и сельдерея. Петрушки и укропа вместе было 29 7/17 кг., петрушки и сельдерея - 28 1/17 кг. Сколько кг. каждого вида зелени привез фермер на рынок?

Математика

фермер привез на рынок 42 4/17 кг. зелени - петрушки, укропа и сельдерея. Петрушки и укропа вместе было 29 7/17 кг., петрушки и сельдерея - 28 1/17 кг. Сколько кг. каждого вида зелени привез фермер на рынок?

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