сочинение на тему Четыре времени года в русском лесу

Гость: Гость:

В зимнем лесу тихо. Он красивый, кружевной, загадочный, блестящий и снежный. На холодном снегу видны следы птиц и зверей. Спят деревья, засыпанные снегом. Медведи пережидают зиму в своих берлогах. Белочки укрылись от холода в дупло. С ели сорвался снег, зайка испугался и пустился бежать. Пришла ранняя весна. Пробуждается природа. Прилетели перелетные птицы. Всюду слышны их голоса. Набухают смолистые почки. Повсюду появляются проталины с первыми подснежниками. Скоро солнце согреет землю и зазеленеет травка. Знойным летом в лесу прохладно. Всюду поют звонкоголосые птички. Поспевает малина. В траве краснеет земляника. В летнем лесу попадаются грибные шапочки. Осенний лес разукрашен яркими цветами: красным, оранжевым, желтым. С деревьев тихо падают листья. Звери готовятся к зиме. Белочка запасает грибы и орехи. Еж готовит норку. Перелетные птицы улетают на юг. 2) Зимой в лесу очень тихо. Мороз стоит такой, что не видно ни лесных зверей, ни птиц. Все спрятались в своих норках. Маленькие кустики засыпаны снегом так, что их не видно. И кажется, что это большие сугробы. Мохнатые ели стоят все в снегу, как будто они одели шубы. А белые березы растворились на фоне снега и их почти не видно. Солнце зимой редко заглядывает в лес. А когда оно появляется, то снег начинает искриться и переливаться. Зимой лес очень красивый, холодный и загадочный. И вот наступает весна. Солнце все чаще появляется в лесу и согревает его. Снег начинает таять. Появляются первые проталины. Прилетают перелетные птицы. Лес оживает от зимней спячки. На деревьях набухают почки. Появляются первые весенние цветы подснежники. С появлением первых цветов весна плавно переходит в лето. Летом в лесу все цветет и зеленеет. Появляются ягоды. Не смолкает шум от голосистых птиц, от треска сучьев под лапами зверей. Весь лес наполнен звуками. Порхают бабочки, по деревьям ползают гусеницы и жуки. Днем в лесу жарко, а к вечеру становится прохладно. К концу лета появляются грибы: подберезовики и подосиновики. А если появились грузди, значит, пришла осень. Листья на деревьях начинают желтеть и краснеть. Солнце снова редко появляется над лесом. И почти все время идет дождь. Листья опадают. Становиться холодно. Появляется первый снег.