Из 280г оксида кальция получили 358г гидроксида кальция.Вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция

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находишь хим кол - во оксида кальция. Оно равно 5 моль..думаю как считать знаешь) пишешь уравнение реакции 5 моль х CaO + H2O = Ca(OH)2 1моль 1моль х=5 следовательно теоритическое хим количество равно 5 моль находишь массу. m=n*M=370г - это теоритическая масса потом по формуле ню(n с длинным хвостиком) = масса практ/масса теор = 358/370 = 0.97 следовательно выход продукта реакции 97%