Из 280г оксида кальция получили 358г гидроксида кальция.Вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция

Химия
Из 280г оксида кальция получили 358г гидроксида кальция.Вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находишь хим кол - во оксида кальция. Оно равно 5 моль..думаю как считать знаешь)    пишешь уравнение реакции   5 моль              х  CaO + H2O = Ca(OH)2 1моль           1моль   х=5 следовательно теоритическое хим количество равно 5 моль   находишь массу.  m=n*M=370г - это теоритическая масса    потом по формуле ню(n с длинным хвостиком) = масса практ/масса теор = 358/370 =  0.97 следовательно выход продукта реакции 97%
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