Каким образом можно получить сильногазированную минеральную воду?
Химия
Каким образом можно получить сильногазированную минеральную воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно насытить минеральную воду газом СО2
Гость:
Добавив в воду углекислый газ под давлением
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