1)Состчавте химические фориулы кислот, соответсвующих оксидам, формулы которых SO2; SiO2; CO2; N2O5 ? Дайте названия всех кислот ? 2)Как надо смешивать серную кислоту с водой ?
Химия
1)Состчавте химические фориулы кислот, соответсвующих оксидам, формулы которых SO2; SiO2; CO2; N2O5 ? Дайте названия всех кислот ? 2)Как надо смешивать серную кислоту с водой ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2-H2SO3-сернистая к-та SiO2-H2SiO3-кремниевая к-та CO2-H2CO3-угольная к-та N2O5-HNO3-азотная к-та 2)серную кислоту нужно вливать в воду
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