1)Состчавте химические фориулы кислот, соответсвующих оксидам, формулы которых SO2; SiO2; CO2; N2O5 ? Дайте названия всех кислот ? 2)Как надо смешивать серную кислоту с водой ?

Химия

1)Состчавте химические фориулы кислот, соответсвующих оксидам, формулы которых SO2; SiO2; CO2; N2O5 ? Дайте названия всех кислот ? 2)Как надо смешивать серную кислоту с водой ?

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