число рядов зрительного зала вдвое меньше числа кресел в каждом ряду. После ремонта и замены кресел в зале стало на 2 ряда больше, а в каждом ряду- на 3 кресла больше, при этом общее число мест в зрительном зале увеличилось на ...

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число рядов зрительного зала вдвое меньше числа кресел в каждом ряду. После ремонта и замены кресел в зале стало на 2 ряда больше, а в каждом ряду- на 3 кресла больше, при этом общее число мест в зрительном зале увеличилось на 146. Сколько рядов в зрительном зале до ремонта?

Автор: Гость