Нужно написать сравнительную характеристику двух дноклассников или друзей, товарищей (можно примеры из жизни)))
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Нужно написать сравнительную характеристику двух дноклассников или друзей, товарищей (можно примеры из жизни)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем классе много хороших парней и девчонок,я общаюсь со всеми и со многими поддерживаю приятельские отношения. Но сейчас я бы хотела рассказать о моих лучших подругах , об Яне И Светлане, с которыми дружу с первого класса . Яна и Св-на очень разные девочки и не только внешне. Яна -девочка деловая,рассудительная, требовательная и себе, и к окружающим. Яна целеустремленная и все доводит до конца,она почти всегда серьезная,дурачится только тогда, когда доделала все свои дела.Больше всего мне нравится, что она надежный и верный товарищ, не подведет и не бросит в беде, Такою подругою можно гордиться. Светлана- полная противоположность Яне. Легкая, безмятежная, всегда веселая, а порою и легкомысленная немного., но это не является недостатком. Она тоже умеет дружить по-настоящему, когда надо, из непоседливой и озорной Светочка превращается в решительную и отчаянно бесстрашную, готовую броситься в бой.Я всегда удивляюсь, как в ней могут уживаться такие противоположные качества. Со Светланой всегда весело, легко и интересно. Она замечательная девочка. Уже много лет мы дружим втроем, дополняя друг друга, мы можем справиться с любыми проблемами, нам все по плечу, а главное нам вместе всегда хорошо.
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