что бы растянуть пружину на 4 мм, нужно выполнить работу 0.02Дж. Какую работу нужно выполнить, что бы растянуть эту пружину на 4 см.?
Физика
что бы растянуть пружину на 4 мм, нужно выполнить работу 0.02Дж. Какую работу нужно выполнить, что бы растянуть эту пружину на 4 см.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула A=F*(дельта)X F= 0.02/0.004=5 H; A=0,4*5=2 Дж вроде так на 80% уверен
Гость:
A=FS1 выражаем F=A/S=0,02/0,004=5Н Подставляем полученное значение силы A=FS2=5*0.4=2Дж (все данные в СИ)
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