что бы растянуть пружину на 4 мм, нужно выполнить работу 0.02Дж. Какую работу нужно выполнить, что бы растянуть эту пружину на 4 см.?

Физика

что бы растянуть пружину на 4 мм, нужно выполнить работу 0.02Дж. Какую работу нужно выполнить, что бы растянуть эту пружину на 4 см.?

Автор: Гость