Определите радиус окружности, если ее длина 10,833 м.
Математика
Определите радиус окружности, если ее длина 10,833 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула длинны окружности l = 2ПR R = l/2П следовательно радиус равен 10,833/2*3,14 = 1,725 метров)
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