звуко-буквенный разбор слова край
Русский язык
звуко-буквенный разбор слова край
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
край ; ударение на А к-к-согл., твёрдый, глухой; р-р-согл, твёрд, зв.; а-а-гласный ударный; й-й-согл, мягкий, звонкий 4 буквы 4 звука
Гость:
край, 1 слог, ударение на а. к-(к)-согл, парн.твёрдый, парн.глухой. р-(р)-согл,парн.твёрдый,непарн.звонкий. а-(а)-гласн, ударный. й-(й)-согл,непарн.мягк,непарн.звонкий. 4 буквы, 4 звука.
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