шкаф с книгами занимает тридцатую частькласса.чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2м3? одна из стен классной комнаты имеет такие размеры: 5 и 3 м. назови размеры других ее стен.

Математика

шкаф с книгами занимает тридцатую частькласса.чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2м3? одна из стен классной комнаты имеет такие размеры: 5 и 3 м. назови размеры других ее стен.

Автор: Гость