шкаф с книгами занимает тридцатую частькласса.чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2м3? одна из стен классной комнаты имеет такие размеры: 5 и 3 м. назови размеры других ее стен.
Математика
шкаф с книгами занимает тридцатую частькласса.чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2м3? одна из стен классной комнаты имеет такие размеры: 5 и 3 м. назови размеры других ее стен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем классной комнаты равен 2*30=60(м^3). Так как объем параллелепипеда- это произведение ее сторон,то 5*3*х=60,отсюда х=4. Итак,размеры:3,4,5 метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Два велосипедиста виїхали одночасно з міста до бази відпочинку.Один їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий 13 км/год.Через дві години другий велосип...
Физика
что бы растянуть пружину на 4 мм, нужно выполнить работу 0.02Дж. Какую работу нужно выполнить, что бы растянуть эту пружину на 4 см.?