сколькими спосабами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 30 три натуральных числа так что бы их сумма была четной  

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1. сумма трёх чисел будет чётнои если все слогаемые будут чётными,либо два слагаемых нечётные ,третье-чётное. 2.сриди чисел од 1 до 30 половина будет чётная , 2я половина будет нечётной. соответствино ,количество конбинаций для варианта все числа чётные будет равнять количество сочетаний из 15 по 3 . для варианта 2 с логаемых нечётные , одно чётное количество нечётной пары сочитание из 15 по 2 , для каждои пары можно выбрать 15 чётных чисел.