найдите длину окружнасти и площадь круга радиуса 8 см

Геометрия
найдите длину окружнасти и площадь круга радиуса 8 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]C=2\pi R\approx2\cdot3,14\cdot8=50,24[/latex](cм)   [latex]S=\pi R^2\approx3,14\cdot8^2=200,96[/latex](кв.см)   Ответ: длина окружности 50,24 сантиметра, площадь круга 200,96 квадратных сантиметров.
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