Дайте характеристику фосфорной кислоты

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если ортофосфорной, то а) Н3РО4 б) 4 штуки в) трёхосновная г) хорошо растворима в воде д) водород +1, фосфор +5, кислород -2 е) заряд 3- ж) Р2О5 ( в некоторых случаях Р4О10)