Дайте характеристику фосфорной кислоты
Химия
Дайте характеристику фосфорной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ортофосфорной, то а) Н3РО4 б) 4 штуки в) трёхосновная г) хорошо растворима в воде д) водород +1, фосфор +5, кислород -2 е) заряд 3- ж) Р2О5 ( в некоторых случаях Р4О10)
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