Дайте характеристику фосфорной кислоты

Химия
Дайте характеристику фосфорной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ортофосфорной, то  а) Н3РО4  б) 4 штуки  в) трёхосновная  г) хорошо растворима в воде  д) водород +1, фосфор +5, кислород -2  е) заряд 3-  ж) Р2О5 ( в некоторых случаях Р4О10)
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