сочинение-рассуждение на тему если бы вы были родителем - отцом или матерью,-что бы вы стали делать, чтобы успешно воспитывать ребёнка?и почему стали бы делать именно это:?кокого результата вы бы добивались?

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сочинение-рассуждение на тему если бы вы были родителем - отцом или матерью,-что бы вы стали делать, чтобы успешно воспитывать ребёнка?и почему стали бы делать именно это:?кокого результата вы бы добивались?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если б я был отцом, то я бы разрешал своему сыну всё. Я хотел б что бы он взял от жизни всё, кроме вредных привычек. Жизнь она одна и нужнобрать как можно больше от неё. Быть всеобще развитым - то что я хочу от своего ребёнка. И только тогда он будет умным и смешным, серьёзным и не очень. Вот каким по моему мнению должно быть следуещее поколение.  
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