2/x²-4 —1/x²-2x+x-4/x²+2x=0

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ищем общий знаменатель, для этого все знаменатели каждой дроби расписываем или раскладываем на множители 2/((х-2)(х+2)) - 1/(х·(х-2)) + (х-4)/(х·(х+2) = 0 общий у всех знаменатель будет х·(х-2)(х+2) получается большая черта дроби, в числителе пишем 2·х - 1· (х+2) + (х-4)·(х-2) получается 2х-х-2 +х²-2х-4х+8=0 -5х+х²+6=0 х²-5х+6=0 Д= 25-24=1 х=3 и х=2,но корень х=2 не подходит , т.к. в знаменателе если его подставить будет ноль, а такого не может быть. ответ: х=3