автомобиль движется равномерно со скоростью 18км\ч . если длина моста равна 480м, то автомобиль проедет его за А) 96с, Б-27с, С-86с, Д-27мин, Е-8,6мин

Физика

автомобиль движется равномерно со скоростью 18км\ч . если длина моста равна 480м, то автомобиль проедет его за А) 96с, Б-27с, С-86с, Д-27мин, Е-8,6мин

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