автомобиль движется равномерно со скоростью 18км\ч . если длина моста равна 480м, то автомобиль проедет его за А) 96с, Б-27с, С-86с, Д-27мин, Е-8,6мин
Физика
автомобиль движется равномерно со скоростью 18км\ч . если длина моста равна 480м, то автомобиль проедет его за А) 96с, Б-27с, С-86с, Д-27мин, Е-8,6мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км = 18000 м 1 час= 60 мин 18 000 / 60 = 300 м/мин. 480 :300 = 1,6 мин 1,6 *60 = 96 секунд а) 96 с
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