надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64м сколько надо досок если на 1м изгороди надо 6 досок?

Геометрия

надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64м сколько надо досок если на 1м изгороди надо 6 досок?

Автор: Гость