надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64м сколько надо досок если на 1м изгороди надо 6 досок?
Геометрия
надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64м сколько надо досок если на 1м изгороди надо 6 досок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Sкв=равна квадрату его стороны следовательно 64=8 в квадрате,сторона этого кватрада = 8 метрам. 2) Ркв=сумме длин его сторон(всех сторон) следовательно Ркв=8*4=32 метра(так как стороны квадрата равны) 3) 32*6=192 доски нужно на изгородь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В часовом механизме имеются два сцепленых колеса,В то время,когда одно из них делает 12 оборотов,другое делает 15.Большее колесо имеет 60 зубцов.Ск...
Алгебра
Русский язык
сочинение-рассуждение на тему если бы вы были родителем - отцом или матерью,-что бы вы стали делать, чтобы успешно воспитывать ребёнка?и почему ста...