сколько весит ледяной куб ребро которого равен 20 см если 1 куб дм льда весит 0,9 кг

Гость: Гость:

обьем куба вычисляется по формуле а в кубе...следовательно обьем куба равен 8 000 см кубических...теперь переведем в дм...1 куб дм равен 1000 см кубических...значит обьем куба в дм равно 8....теперь просто 0,9 умножаем на 8 и равно 7, 2 кг... наверно так)