сколько весит ледяной куб ребро которого равен 20 см если 1 куб дм льда весит 0,9 кг
Геометрия
сколько весит ледяной куб ребро которого равен 20 см если 1 куб дм льда весит 0,9 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обьем куба вычисляется по формуле а в кубе...следовательно обьем куба равен 8 000 см кубических...теперь переведем в дм...1 куб дм равен 1000 см кубических...значит обьем куба в дм равно 8....теперь просто 0,9 умножаем на 8 и равно 7, 2 кг... наверно так)
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