Определите степень окисления элементов в кислоте H2So3
Химия
Определите степень окисления элементов в кислоте H2So3
Ответ(ы) на вопрос:
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водород +1 сера +4 кислород -2
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