двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км за 5 мин.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 мин?(вырази 6 км в метрах)
Математика
двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км за 5 мин.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 мин?(вырази 6 км в метрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6000:5=1200км/ч 1200*40=48000м или 48км
Гость:
40:5=8(раз)-по 5 минут. 6км=6000см 8*6000=48000(м)-проедет машина. 48000=48км Ответ:48км.
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