двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км за 5 мин.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 мин?(вырази 6 км в метрах)

Математика
двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км за 5 мин.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 мин?(вырази 6 км в метрах)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6000:5=1200км/ч 1200*40=48000м или 48км
Гость:
40:5=8(раз)-по 5 минут. 6км=6000см 8*6000=48000(м)-проедет машина. 48000=48км Ответ:48км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.чему равно число групп сцепления у моркови, гороха, томатов, если в ядре соматических клеток соответственно 18,14, 24 хромосомы? 2. Дочь гемофили...
Ответить
Математика
скорость автомобиля 50 км в час, за какое время он проедет 90 км.?
Ответить
Химия
Определите степень окисления элементов в кислоте H2So3
Ответить
Геометрия
сколько весит ледяной куб ребро которого равен 20 см если 1 куб дм льда весит 0,9 кг
Ответить
Українська література
чему равна соленость водоема если  в 1 л его воды  содержится  3000 мг солей
Ответить