двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км за 5 мин.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 мин?(вырази 6 км в метрах)

Математика

двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км за 5 мин.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 мин?(вырази 6 км в метрах)

Автор: Гость