Написать небольшое сочинение на тему "Зимний лес"

Гость: Гость:

Зимнее утро в лесу. Разлилась по всему небосклону лимонная заря. Ее отблески пробились между стволов исполинских деревьев, сквозь частокол кустарников, легли огромными светло-желтыми пятнами на снежный покров. Видно, ночью был обильный снегопад, и лес превратился в зимнюю сказку. Необыкновенна картина предстает предо мной: огромные шапки снега на деревьях. Березы словно на бал собрались: сами белые, да еще надели праздничный наряд. Дубы, как огромные чабаны в папахах, солидные и неприступные. Ивы, и без того с плакучими ветвями, едва держат на себе такую махину снега, склонившись в изнеможении. В белых пышных шубках стоят молодые ели и сосенки. Они опустили отягченные заснеженные рукава и напоминают озябших снегурочек. А вот посреди поляны три елочки обернулись снежными феями. Взявшись за руки, они идут навстречу солнцу, навстречу новому дню. Неподвижным и звенящим, как стекло, кажется воздух. В долгий зачарованный сон погрузился старый лес. Если вы хотите увидеть эту снежную фантазию своими глазами, спешите в лес, а то поднимется вьюга - и прощай, наша сказка.