18 - 8 = 19 - 6 78/(2*3) = 79 + (-9*6 - 3) 8*2 + (9 - 3) = 8 + ?
Алгебра
18 - 8 = 19 - 6 78/(2*3) = 79 + (-9*6 - 3) 8*2 + (9 - 3) = 8 + ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла, и все это одно уравнение то к 8 нужно прибавить 2, т.к. 18-8=10, а 10=8+2
Гость:
18 - 8 = 19 - 6 78/(2*3) = 79 + (-9*6 - 3) 8*2 + (9 - 3) = 8 + 2
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