Капризный жучок. У жуков идет обед. Мама-древоточица Молвит сыну: -Ешь буфет!- А ему не хочется... \Ну тогда попробуй стол, Ах,какая ножка! Ну куда же ты пошел, Скушай хоть немножко! Хочешь кресло пожевать? Секретер?Диван-крова...

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Капризный жучок. У жуков идет обед. Мама-древоточица Молвит сыну: -Ешь буфет!- А ему не хочется... \Ну тогда попробуй стол, Ах,какая ножка! Ну куда же ты пошел, Скушай хоть немножко! Хочешь кресло пожевать? Секретер?Диван-кровать? Шкаф?Кушетку?Табурет? Сын заладил: нет и нет Найдите и выпишите слова-имена существительные с орфограммами : 1.проверяемые согласные в корне слова. 2.сложные слова с соединительными гласными. 3.Обозначь орфограммы

Автор: Гость