Капризный жучок. У жуков идет обед. Мама-древоточица Молвит сыну: -Ешь буфет!- А ему не хочется... \Ну тогда попробуй стол, Ах,какая ножка! Ну куда же ты пошел, Скушай хоть немножко! Хочешь кресло пожевать? Секретер?Диван-крова...
Русский язык
Капризный жучок. У жуков идет обед. Мама-древоточица Молвит сыну: -Ешь буфет!- А ему не хочется... \Ну тогда попробуй стол, Ах,какая ножка! Ну куда же ты пошел, Скушай хоть немножко! Хочешь кресло пожевать? Секретер?Диван-кровать? Шкаф?Кушетку?Табурет? Сын заладил: нет и нет Найдите и выпишите слова-имена существительные с орфограммами : 1.проверяемые согласные в корне слова. 2.сложные слова с соединительными гласными. 3.Обозначь орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. обед- проверочное слово обеДать ножка- проверочное слово ноЖенька шкаф- проверочное слово шкаФы табурет- проверочное слово табуреТы 2. Древоточица - соединительная гласная О 3. капрИзный- проверочное слово капрИз древоточица - проверочное слово дрЕво обед - словарное слово жучок - уменьшительно ласкательный суффикс "ОК" попробуй - приставка "по" - приставки"па" в русском языке не существует немножко - не пишется слитно, т.к. есть синоним -"чуть-чуть" пожевать- проверочное слово жЁванный кровать - словарное слово
Гость:
1) буфет-буфеты ножка- ножечка немножко-немножечко кровать-кровати шкаф-шкафы табурет-табуреты 2) древоточица соед глас О 3 )капризный- проверочное слово каприз древоточица - проверочное слово дерево обед - словарное слово жучок - уменьшительно- ласкательный суффикс "ок" попробуй - приставка "по" пожевать- проверочное слово жеванный кровать - словарное слово
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