Цитатная характеристика литературных героев из "Ревизора". СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

1)Хлестаков Иван Александрович : : «Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека… Экое дурачье!», «Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который…». 2)Городничий Антон Антонович:" А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую?", " Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.» 3)Бобчинский и Добчинский:"...да на дороге Пётр Иванович говорит мне: «Сегодня, я знаю, привезли в трактир свежей сёмги, так пойдём закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек…