Найти колличество делителей и чётных делителей у натурального числа.с помощью программы Paskal.
Экономика
Найти колличество делителей и чётных делителей у натурального числа.с помощью программы Paskal.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program chislo; var N,delit,count,ccount:integer; begin read(N); count:=0; ccount:=0; for delit:=1 to N do if N mod delit = 0 then begin count:=count+1; if (delit mod 2 = 0) then ccount:=ccount+1; end; writeln('Делителей: ',count); writeln('Четных делителей: ',ccount); end.
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