первый рассказ занимал 5/13 книги,а второй рассказ 2/13 книги. Известно,что первый рассказ занимал на 12 страниц больше,чем второй. Сколько страниц во всей книге?

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I рассказ - [latex]\frac{5}{13}[/latex] книги и на 12 стр. >, чем II рассказ II рассказ - [latex]\frac{2}{13}[/latex] книги Всего - ? стр. Решение: I способ: [latex]\frac{5}{13}-\frac{2}{13}=\frac{5-2}{13}=\frac{3}{13}[/latex] - разница [latex]12:\frac{3}{13}=12\cdot\frac{13}{3}=\frac{156}{3}=52[/latex] (стр.) II способ: Представим, что в книге х страниц, тогда первый рассказ занимает [latex]\frac{5}{13}x[/latex] страниц, а второй рассказ - [latex]\frac{2}{13}x[/latex], из условия задачи известно, что первый рассказ занимает на 12 страниц больше,чем второй согласно этим данным составим и решим уравнение: [latex]\frac{5}{13}x-\frac{2}{13}x=12[/latex] [latex]\frac{5x}{13}+\frac{2x}{13}=12[/latex] /·13 умножаем на 13 для того, чтобы избавиться от знаменателей [latex]5x-2x=156[/latex] [latex]3x=156[/latex] [latex]x=156:3[/latex] [latex]x=52[/latex] (стр.) - в книге. Ответ: книга состоит из 52 страниц.