Какая разница между болгарами и булгарами?  

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Волжская Булгария была основана болгарами, которые под натиском Хазарского каганата переселились на Волгу с берегов Азовского моря. Другая часть болгар ушли к Дунаю, где создали государство Дунайская Болгария, подчинив себе живущие там славянские племена. Оставшиеся болгары полностью подчинились хазарам. Государство Волжских болгар историки называют Булгарией, а жителей булгарами, чтобы не путать их с дунайскими болгарами-славянами.