Какая разница между болгарами и булгарами?  

Обществознание
Какая разница между болгарами и булгарами?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волжская Булгария была основана болгарами, которые под натиском Хазарского каганата переселились на Волгу с берегов Азовского моря. Другая часть болгар ушли к Дунаю, где создали государство Дунайская Болгария, подчинив себе живущие там славянские племена. Оставшиеся болгары полностью подчинились хазарам. Государство Волжских болгар историки называют Булгарией, а жителей булгарами, чтобы не путать их с дунайскими болгарами-славянами.
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