Помогите Пожалуйста))) реакция:СН3СООН- больше Н2О не могу понять,или она распадается на что то,или надо ещё что то добавить в СН3СООН чтобы получилась вода и...ещё что то))
Химия
Помогите Пожалуйста))) реакция:СН3СООН- больше Н2О не могу понять,или она распадается на что то,или надо ещё что то добавить в СН3СООН чтобы получилась вода и...ещё что то))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
добавь к уксусной кислоте NaOH получится соль CH3COONa и вода)
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