Помогите Пожалуйста))) реакция:СН3СООН- больше Н2О не могу понять,или она распадается на что то,или надо ещё что то добавить в СН3СООН чтобы получилась вода и...ещё что то))

Химия

Помогите Пожалуйста))) реакция:СН3СООН- больше Н2О не могу понять,или она распадается на что то,или надо ещё что то добавить в СН3СООН чтобы получилась вода и...ещё что то))

Автор: Гость