словосочетания со словом система(денежная система, система координат)

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словосочетания со словом система(денежная система, система координат)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
солнечная система,ботаническая система,банковская система,система права 
Гость:
Система уравнения, водопроводная система,биологическая система, образовательная система, 
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