Рассмотрите композицию повести А.С.Пушкина Дубровский.Как вы думаете,почему писатель соединил эпизоды не во временной последовательности:о встрече Дубровского с французом мы узнаем после того,как познакомились с Дефоржем?

Литература
Рассмотрите композицию повести А.С.Пушкина Дубровский.Как вы думаете,почему писатель соединил эпизоды не во временной последовательности:о встрече Дубровского с французом мы узнаем после того,как познакомились с Дефоржем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к сожалению я не знаю, но этот прием у Пушкина распространен, так же в произведении Метель для создания некой путаницы, чтобы задуматься
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