рассчитайте массовую долю серной кимлоты в растворе , полученном при смешивание двух растворов : первого - массой 250 г массовой долей кислоты 0.3 и второго - массой 320 г массовой долей кислоты 0.15 .
Химия
рассчитайте массовую долю серной кимлоты в растворе , полученном при смешивание двух растворов : первого - массой 250 г массовой долей кислоты 0.3 и второго - массой 320 г массовой долей кислоты 0.15 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(H2SO4)=250*0.3=75 m(H2SO4)=320*0,15=48 W(H2SO4)= (75+28)/250+320=123/570=21,6%
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