рассчитайте массовую долю серной кимлоты в растворе , полученном при смешивание двух растворов : первого - массой 250 г массовой долей кислоты 0.3 и второго - массой 320 г массовой долей кислоты 0.15 .

Химия

рассчитайте массовую долю серной кимлоты в растворе , полученном при смешивание двух растворов : первого - массой 250 г массовой долей кислоты 0.3 и второго - массой 320 г массовой долей кислоты 0.15 .

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