Шестеро рабочих могут выполнить работу за 12 дней. Сколько рабочих необходимо нанять дополнительно, чтобы выполнить 2/3 работы за 6 дней.

Гость: Гость:

1) 1:12=1/12 работы - выполняют 6 рабочих за 1 день 2) 1/12:6=1/72 работы - выполняет 1 рабочий за 1 день 3) 2/3:6=2/18=1/9 работы - требуется выполнять за 1 день 4) 1/9:(1/72)=72/9=8 (раб.) - выполнят 1/9 работы за 1 день 5) 8-6=2 (раб.) Ответ: чтобы выполнить 2/3 работы за 6 дней, требуется нанять дополнительно 2 рабочих.