Намалюй, як у загородці розсадити 5 зайців, щоб біля кожної з чотирьох стінок сиділо по 2 зайці.
Экономика
Намалюй, як у загородці розсадити 5 зайців, щоб біля кожної з чотирьох стінок сиділо по 2 зайці.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо загородка - прямокутник, Умовно З - це заєць, то схема розташування зайців така: З З З З З Три зайці - по кутках, два - біля стінок загородки.
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