выяснить проходит ли график функции у=4 в четвертой степени -1 через точку М(-2;-17)
Алгебра
выяснить проходит ли график функции у=4 в четвертой степени -1 через точку М(-2;-17)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-17 = 4 в четвёртой степени - 1 если без переменной х, то не проходит. Т.к. -17 не равно 256-1 может ты пропустил переменную х?
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