найдите площадь круга если длина четыри девятых окружности этого круга равны 49.6 см (число П= 3,1
Математика
найдите площадь круга если длина четыри девятых окружности этого круга равны 49.6 см (число П= 3,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина = 2ПR длина = 49.6 : 4 * 9 = 111,6 значит R = 111,6 : 2П = 17,77 S = ПR^2 S = 3,14 * 17,77^2 = 3,14 * 315,77 = 991,52 см^2
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