какому расстоянию на местности соответствует 8,5 см на карте если масштаб карты 1:10000 СРОЧНО
Математика
какому расстоянию на местности соответствует 8,5 см на карте если масштаб карты 1:10000 СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8,5 * 10000 = 85000 (см) 85000 см = 850 м
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