Определи количество досок для постройки причала.Если 10 досок положить по длине друг за другом, то общая длина окажется равна половине длины причала. Ширина причала в 6 раз больше ширины одной доски. Запиши число в ответе.

Математика

Определи количество досок для постройки причала.Если 10 досок положить по длине друг за другом, то общая длина окажется равна половине длины причала. Ширина причала в 6 раз больше ширины одной доски. Запиши число в ответе.

Автор: Гость