Определи количество досок для постройки причала.Если 10 досок положить по длине друг за другом, то общая длина окажется равна половине длины причала. Ширина причала в 6 раз больше ширины одной доски. Запиши число в ответе.
Математика
Определи количество досок для постройки причала.Если 10 досок положить по длине друг за другом, то общая длина окажется равна половине длины причала. Ширина причала в 6 раз больше ширины одной доски. Запиши число в ответе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 досок-половина длины причала 1) 10 * 2 = 20(дос).-длина причала Ширина причала равна ширине 6 досок,значит, по ширине надо уложить 6 рядов по 10 досок: 2) 20 * 6 = 120 (дос). Ответ: 120досок.
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