напишите уравнения реакций получения этанола из этана,запишите условия их осуществления.
Химия
напишите уравнения реакций получения этанола из этана,запишите условия их осуществления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н6+Cl2-> C2H5Cl+HCl реакция протекает на свету C2H5Cl+NaOH(водный раствор)->C2H5OH+NaCl
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