напишите уравнения реакций получения этанола из этана,запишите условия их осуществления.

Химия
напишите уравнения реакций получения этанола из этана,запишите условия их осуществления.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  С2Н6+Cl2-> C2H5Cl+HCl  реакция протекает на свету C2H5Cl+NaOH(водный раствор)->C2H5OH+NaCl   
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