Помогите написать сочинение по поэме"Русские женщины "на тему"Пускай горька моя судьба - я буду ей верна"

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Декабристские жены заслужили, чтобы им был поставлен такой поэтический памятник, который не разрушат ни время, ни погода. Но главное они останутся в памяти каждого из нас, показывая, что нужно отстаивать свои убеждения до конца и жить ради другого человека, даже если ты не разделяешь его взглядов. Именно на такой взаимопомощи и сочувствии и строится не только семейный союз, но и мир вообще. Н. А. Некрасов нашел очень красочные образы и смог через них показать свое восхищение подвигом светских женщин, которые ничего не знали кроме балов и маскарадов. Но им в жизни выпала большая миссия — отправиться за мужьями в Сибирь, чтобы стать для них моральной опорой.Интересным в творчестве Некрасова является его обращение к образам самоотверженных и бесстрашных жен декабристов. Екатерина Трубецкая и Мария Волконская принадлежали к кругам высшей знати. И вот эти молодые женщины отказались от роскоши светской жизни и отправились в Сибирь, в Забайкалье, к своим мужьям, чтобы делить с ними изгнание. Им пришлось преодолеть сопротивление родных, задержки и преграды в дороге, тяжесть зимнего пути, холод и одиночество. Иркутский губернатор пытается задержать княгиню Трубецкую, пугая ее “острожным жестким сухарем и жизнью взаперти, позором, ужасом, трудом этапного пути”. Однако на его слова: “И что же?., бежите вы за ним, как жалкая раба”, — Екатерина Трубецкая отвечает. Нет! Я не жалкая раба, Я женщина, жена! Пускай горька моя' судьба — Я буду ей верна! Образы Трубецкой и Волконской воплощают героические черты характера русской женщины. Поэт хотел написать и о других женах декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь, но его замыслам не суждено было осуществиться.Русская женщина предстает во всем многообразии ее переживаний, с удивительной красотой ее многострадальной души.Образы эти яркие, выразительные, запоминающиеся.