начерти одну ломаную, у которой 4 звена и пять вершин ,а другую у которого 4 звена и 4 вершины
Математика
начерти одну ломаную, у которой 4 звена и пять вершин ,а другую у которого 4 звена и 4 вершины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)отметьте 5 точек, они будут вершинами и соедините их отрезками,т.е звеньями 2)отметьте 4 точки (вершины) и соедините их между собой ,т.е ломаная будет замкнутой (например четырехугольник)
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