Будут ли наэлектризованные тела взаимодействовать 1) в воздухе? 2) в воде? 3) в керосине? 4) в вакууме?

Физика

Будут ли наэлектризованные тела взаимодействовать 1) в воздухе? 2) в воде? 3) в керосине? 4) в вакууме?

Автор: Гость