Будут ли наэлектризованные тела взаимодействовать 1) в воздухе? 2) в воде? 3) в керосине? 4) в вакууме?

Физика
Будут ли наэлектризованные тела взаимодействовать 1) в воздухе? 2) в воде? 3) в керосине? 4) в вакууме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
только в воздухе и в вакууме
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