поршу помогите очень срочно надо решить задачу.7метров проволки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволки в одном мотке?
Математика
поршу помогите очень срочно надо решить задачу.7метров проволки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволки в одном мотке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7м=700см 700/8= 87,5 см- столько проволоки в одном мотке
Гость:
7 : 8 = 0,875 (м) Ответ: 0,875м
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