поршу помогите очень срочно надо решить задачу.7метров проволки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволки в одном мотке?

Математика

поршу помогите очень срочно надо решить задачу.7метров проволки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволки в одном мотке?

Автор: Гость